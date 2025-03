Firenze, incidente nella notte: estratti dalle auto grazie ai Vigili del Fuoco

Spread the love

I Vigili del fuoco del comando di *Firenze*, sede centrale, sono intervenuti alle ore 4:00 di questa notte nel comune di Firenze in Via Fratelli Rosselli intersezione con Via Ponte alle Mosse, per un *incidente stradale* avvenuto tra due autovetture.

I Vigili del fuoco, hanno estratto i relativi conducenti rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo e affidati al personale sanitario. Effettuata la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. I due uomini sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto Polizia Locale e Carabinieri.

