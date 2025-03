Incendio nella notte all’Interporto di Jesi, tre autoarticolati in fiamme. Intervengono i Vigili del Fuoco

Spread the love

JESI – Incendio questa notte nell’area dell’Interporto di Jesi. Ad andare a fuoco, attorno alle 2, sono stati 3 camion autoarticolati di proprietà di una ditta. Tutti i mezzi erano in sosta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare completamente le fiamme attorno alle 4,30. Il rogo, grazie ai Vvf, non ha interessato altre zone. Sul posto anche i Carabinieri di Monte San Vito per indagare sulle cause dell’incendio.

https://www.anconatoday.it/cronaca/incendio-3-camion-interporto-jesi-vigili-fuoco-carabinieri.html

© AnconaToday