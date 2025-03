Levanto (La Spezia), pauroso incidente stradale. L’intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Brugnato ed i Volontari di Levanto, sono intervenuti in zona Legnaro, frazione del Comune di Levanto, a seguito della segnalazione di un passante per un’auto uscita dalla sede stradale, giunta dal Numero Unico di Emergenza (N.U.E.) alla centrale de La Spezia.

L’auto infatti, dopo aver abbattuto il guard rail, ha proseguito la sua corsa per circa trenta metri lungo un ripido pendio prima di essere fermata dalla vegetazione. Le due squadre dei Vigili del Fuoco giunte tempestivamente sul posto, hanno provveduto subito a stabilizzare l’auto ancorandola con cavi d’acciaio e materiale tecnico in dotazione al Corpo Nazionale, così da poter soccorrere in sicurezza la persona alla guida del mezzo.

Una volta apportate le prime cure al malcapitato, si è reso necessario l’uso della spinale e del toboga per trasportarlo lungo il pendio fino ad affidarlo alle cure del personale sanitario di Levanto. Sul posto sono intevenuti anche la Polizia Municipale di Levanto ed i Vigili Urbani di Monterosso.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono proseguite per alcune ore per il recupero del veicolo.