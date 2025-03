Notte di tensione al carcere minorile di Milano – intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Spread the love

La notte scorsa, attorno alla mezzanotte, il carcere minorile Cesare Beccaria di Milano è stato teatro di un grave episodio di disordini. I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per spegnere un incendio che ha coinvolto un materasso all’interno della struttura. Sebbene il rogo non abbia causato danni significativi all’edificio, il fumo ha rappresentato un rischio serio per la salute dei detenuti e del personale presente.

Il Comando provinciale dei pompieri ha mobilitato diversi mezzi per affrontare la situazione, evidenziando come il fumo in ambienti chiusi possa rapidamente diventare letale. Durante l’intervento, tre ragazzi di diciassette anni e un quindicenne, insieme a un operatore di polizia penitenziaria di 31 anni, hanno riportato intossicazioni e sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali San Carlo, San Paolo e Fatebenefratelli.

NOTIZIE.IT