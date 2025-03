Ricoscimento del sottosegretario all’Interno e del capo del Corpo nazionale ai vigili del fuoco che hanno salvato la signora Rosalia dopo il crollo della sua abitazione nel centro di Bari.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Ricoscimento del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco e del capo del Corpo nazionale Eros Mannino ai vigili del fuoco che hanno salvato la signora Rosalia il 5 marzo dopo il crollo della sua abitazione nel centro di Bari.

Sette giorni fa l’eccezionale intervento ad opera di team USAR, oggi la visita nel capoluogo pugliese del sottosegretario Prisco e del capo del Corpo Mannino per ringraziare il personale intervenuto.

“È stato un intervento eccezionale – ha detto l’onorevole Prisco ai vigili del fuoco presenti – portato a termine con grande professionalità, determinazione e notevole senso d’umanità”.

Presenti all’incontro il direttore centrale dell’Emergenza Marco Ghimenti, il direttore regionale Puglia Michele Mazzaro, il comandante di Bari Rosa D’Eliseo.

“Una grande operazione durata più di 24 ore – ha detto il capo del Corpo Mannino – conclusa con il risultato massimo per un vigile del fuoco, salvare una vita umana”.

Presente anche il figlio della signora Rosalia, che ha portato ai vigili del fuoco il saluto della mamma ancora convalescente ma in buone condizioni. Commovente il suo ringraziamento: “Non ci sono parole per esprimere la gratitudine per ciò che avete fatto. Grazie grazie grazie”.