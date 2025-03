Fiamme in stalla, ferito vigile del fuoco

Spread the love

ROVIGO – Un vasto incendio è scoppiato nella giornata di giovedì 13 marzo in una stalla adibita a magazzino in via Arginone Cornè ad Arquà Polesine (Rovigo) . Le fiamme hanno avvolto l’intera struttura, minacciando gli edifici vicini, compresi alcuni allevamenti di bovini .

I Vigili del Fuoco , giunti con squadre da Castelmassa e Rovigo , hanno impiegato due autopompe, tre autobotti – tra cui una chilolitrica – e un’autoscala per circoscrivere il rogo. Il coordinamento è stato affidato al funzionario di guardia , con un totale di

15 operatori impegnati. Il rapido intervento ha evitato il peggio, ma i danni alla struttura sono ingenti

Durante le operazioni, un pompiere è rimasto ferito ed è stato soccorso dal Suem . Dopo le prime cure, è stato trasportato in ospedale per accertamenti , ma fortunatamente è stato dimesso questa mattina.

Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco , che stanno indagando per stabilire l’origine dell’incendio.

