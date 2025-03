Grave incendio a Recklinghausen Centinaia di litri di gasolio in una centrale termica in fiamme 

Spread the love

Un incendio in una centrale termoelettrica a Recklinghausen ha richiesto un importante intervento dei vigili del fuoco. Alla fine, tuttavia, l’incendio è stato rapidamente domato, ha affermato un portavoce. Nessuno è rimasto ferito e tutti i dipendenti dell’azienda sono riusciti a mettersi in salvo in tempo.

Secondo i primi accertamenti, l’olio idraulico ha preso fuoco nella centrale elettrica. “Una gigantesca colonna di fumo si è temporaneamente alzata su Recklinghausen”, ha detto il portavoce. Alla popolazione della zona è stato chiesto temporaneamente di tenere porte e finestre chiuse. Tuttavia, l’incendio non ha avuto alcun impatto sulla fornitura energetica della regione.