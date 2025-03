 Incendi di vampe e cassonetti a Palermo

Spread the love

Diversi roghi di cassonetti e vampe di San Giuseppe a Palermo. Gli incendi di cassonetti nel quartiere Zen e a Bonagia. I vigili del fuoco sono intervenuti più volte in via Fausto Coppi, in via Aldo Moro, in via Antonio Gaggiani e in alcune strade del quartiere Bonagia. E’ da alcune settimane invece che si assiste già all’incendio di alcune vampe di San Giuseppe. Al momento si erano registrati casi in centro nella zona dell’ospedale dei Bambini, in via Mongitore e in alcune zone dello Sperone. Incendi che sono iniziati ancor prima del 18 e 19 marzo.

La scorsa notte cinque cataste sono state date alle fiamme allo Zen. Visti i precedenti degli anni scorsi con i lanci di pietre e i feriti, quest’anno i vigili del fuoco verranno sempre scortati da agenti di polizia o carabinieri quando dovranno spegnere le pire di legna.

