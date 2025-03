Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi ore 16:50 circa per incendio escavatore gommato a Mezzegra via del Carmine all’interno di un parcheggio comunale. I vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi per lo spegnimento. Non si segnalano persone o cose coinvolte. In posto unitamente ai VVF la Polizia Locale Mezzegra.

in fase di ricostruzione la dinamica dell’evento, in prima ipotesi riconducibile ad un guasto.