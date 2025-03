Incidente tra due autovetture una Ford Focus ed un Fiat Doblò con persone incastrate all’interno dell’abitacolo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VIBO VALENTIA

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Vibo Valentina sede centrale e distaccamento di Vibo Marina sono impegnate a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla SS 182.

L’incidente ha coinvolto due autovetture una Ford Focus ed un Fiat Doblò con persone incastrate all’interno dell’abitacolo. All’arrivo sul posto ,il personale VF ha provveduto alle operazioni di estricazione dei feriti che venivano affidati al personale Sanitario del 118.

Per il ferito in condizioni più gravi è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che, purtroppo, è risultato vano in quanto il giovane è deceduto prima del decollo. A causa del sinistro la SS182 e’ temporaneamente chiusa al traffico in entrambi sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso.