Ragazza si lancia nel vuoto, salvata grazie al telo dei vigili del fuoco

Si era barricata all’interno del suo appartamento nella periferia sud di Milano, minacciando un estremo gesto. È successo giovedì pomeriggio. I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto insieme ai carabinieri e sono riusciti a salvarla.

La donna, che ha 24 anni, si era chiusa in casa, al quarto piano di una palazzina di via Costantino Baroni, al Gratosoglio. Vigili del fuoco e carabinieri hanno tentato più volte di accedere all’alloggio. Quando sono riusciti a farlo, vedendoli, la donna si è gettata nel vuoto.

Nel frattempo, i vigili del fuoco avevano predisposto un telo a terra, per ogni evenienza. Il telo ha attutito la caduta. La donna, rimasta praticamente illesa, è stata assistita dai sanitari del 118, presenti in via Baroni, per gli accertamenti.

Tentato suicidio a Milano in via Baroni: ragazza si lancia nel vuoto, salvata dai vigili del fuoco