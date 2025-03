Soccorso un uomo rimasto incastrato nelle lame della motozappa

Spread the love

VIGILI DL FUOCO DELLE MARCHE

MONTEPRANDONE (AP) – Poco prima delle 15,30 la squadra del distaccamento di San Benedetto del Tronto è intervenuta in frazione Centobuchi per soccorrere un uomo rimasto incastrato nelle lame della motozappa mentre era intento a lavorare un frustolo di terra. I vigili del fuoco hanno provveduto a smontare le zappe dell’utensile per liberarlo e consegnarlo ai sanitari per il trasporto in ospedale.

Sul posto i Carabinieri.

Dal comando di Ascoli Piceno