Surriscaldamento della canna fumaria causa principio d’incendio di una trave in legno del solaio tra piano terra e primo piano

VIGILI DEL FUOCO

Poco dopo le 17 di ieri pomeriggio, una chiamata allla sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone segnalava del fumo uscire dal controsoffitto del pianoterra di un’abitazione di 2 piani a Cordenons.

Sul posto venivano inviate una squadra e l’autoscala. I Vigili del fuoco al loro arrivo hanno trovato i residenti dell’abitazione già all’esterno ed incolumi. Hanno quindi ispezionato l’abitazione riscontrando che il surriscaldamento della canna fumaria aveva causato il principio d’incendio di una trave in legno del solaio tra piano terra e primo piano. I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto ad estinguere il principio d’incendio evitandone la propagazione all’intero solaio. Successivamente, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’intero alloggio evacuando con una ventilazione forzata i fumi del principio d’incendio e hanno poi condotto una verifica strumentale per escludere la presenza di residui dei gas della combustione