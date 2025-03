Vasto incendio alla Gps Standard di Arnad

Spread the love

Notte di lavoro impegnativa per i Vigili del fuoco intervenuti nel pomeriggio di giovedì ad Arnad per un incendio in un edificio della zona industriale. Il rogo è divampato poco prima delle ore 17 in uno dei magazzini della Gps Standard causando gravi danni – ancora da quantificare con precisione – e si è poi esteso ad alcune attività vicine.

Ci sono volute diverse ore per mettere sotto controllo l’incendio e il lavoro è proseguito nella notte. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco professionisti e dei volontari dei distaccamenti dei Comuni limitrofi.

Non risultano persone ferite e sulle cause dell’incendio sono in corso degli accertamenti.

