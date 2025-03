 Parapendista precipita e finisce all’ospedale

Spread the love

Un incidente è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo nella zona di Borgofranco d’Ivrea oggi, lunedì 17 Marzo. Un parapendista ha perso il controllo del suo velivolo, precipitando nei pressi di via Sant’Anna. Le cause sono ancora in fase di accertamento ma, per soccorrere l’uomo, sono stati mobilitati i mezzi di soccorso.

Sono decollati l’elisoccorso e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, mentre sul posto sono intervenuti anche numerosi distaccamenti pompieri provenienti dalla provincia di Torino, insieme ai carabinieri. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cto di Torino, dove i medici stanno valutando la gravità delle sue condizioni. Dai primi riscontri, il parapendista avrebbe riportato ferite gravi

