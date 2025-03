Roma, gatto sotto a un treno alla stazione Termini: salvato dai pompieri

Spread the love

Momenti di apprensione nella serata di sabato 15 marzo alla stazione Termini di Roma, quando un gatto si è infilato sotto un treno in partenza. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Il felino, sfuggito alla sua proprietaria, si era rifugiato sotto il convoglio diretto a Palermo e Siracusa.

Come reso noto dai vigili del fuoco, è stato necessario bloccare il convoglio diretto a Palermo e Siracusa per permettere al personale di intervenire direttamente sui binari. Nonostante le difficoltà, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il gatto, che fortunatamente non ha riportato ferite. Dopo l’intervento, l’animale è stato riconsegnato alla sua proprietaria, che ha potuto riabbracciarlo sano e salvo.

