Spread the love

Alghero – Mattinata movimentata in via Don Minzoni, dove un cantiere ha provocato la rottura di una condotta del gas, costringendo all’intervento immediato i Vigili del Fuoco. L’incidente si è verificato intorno alle 9:00, quando gli operai impegnati nei lavori per una nuova rete idrica hanno accidentalmente forato un tubo del gas.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Alghero, che ha avviato le operazioni di messa in sicurezza con l’inertizzazione dell’area, in attesa dell’arrivo dei tecnici della società del gas. Per precauzione, le famiglie residenti nei palazzi interessati sono state fatte evacuare.

Vista la delicatezza della situazione, dalla centrale di Sassari è stata inviata anche la squadra NBCR (Nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico), specializzata in interventi su sostanze pericolose. Le operazioni di chiusura e riparazione della tubazione hanno richiesto circa quattro ore.

Sul posto erano presenti anche la Polizia Locale, il servizio del 118, i tecnici di Medea e l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Alghero.

https://www.algheronotizie.com/contenuto/0/11/637788/alghero-fuga-di-gas-in-via-don-minzoni-evacuati-i-residenti-intervento-dei-vigili-del-fuoco-e-squadra-nbcr