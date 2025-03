VIDEO – 3 auto e un furgoncio in fiamme nella notte: due interventi dei vigili del fuoco

Spread the love

VOLPAGO DEL MONTELLO – 3 auto e un furgoncio in fiamme nella notte: due interventi dei vigili del fuoco. Su uno dei due c’è l’ombra del dolo . || Non si esclude l’ipotesi dolosa per il secondo dei due interventi dei vigili del fuoco nella notte tra sabato e domenica. alle fiamme due mezzi parcheggiati in un parcheggio privato e di proprietà di un imprenditore sudamericano, un’auto e un furgoncino.

Siamo in Via del Medico a Volpago del Montello, nessuna persona è rimasta ferita. sono le tre del mattino quando è lo stesso proprietario a dare l’allarme. La squadra di Montebelluna interviene con due automezzi, e riesce a spengnere le fiamme con la schiuma. sul posto anche i carabinieri che stanno indagando sul caso. Vigili del fuoco che erano intervenuti solo poche ore prima per spegnere le fiamme che avevano avvolto altri due automezzi in via Ca’ Mora a Montebelluna, nel parcheggio dietro il vecchio ospedale. Le fiamme sono divampate da uno dei veicoli ed hanno intaccato anche una terza auto. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta. (Servizio di Anna De Roberto) – Segui Antenna Tre anche sul digitale terrestre!

www.antennatre.it