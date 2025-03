VIDEO – Pomezia, incendio al centro commerciale Cavour: evacuato il liceo Picasso

Spread the love

POMEZIA – Un vasto e grave incendio si è sviluppato Pomezia, in via Cavour. In fiamme il centro commerciale che ospita diversi punti vendita tra cui il supermercato Conad e altrie attività produttive. Una colonna densa di fumo nero si è alzata in cielo ed è visibile anche dalla via Pontina. Evacuata tutta la struttura ed un liceo adiacente alla zona. Si cerca di capire l’origine delle fiamme. Sul posto squadre di VVFF, forze dell’Ordine, fuggi fuggi generale dei clienti in preda al panico. Seguiranno aggiornamenti

