Spread the love

SAN MICHELE ALL’ADIGE. Doppio intervento in poche ore per i vigili del fuoco. Gli operatori sono stati chiamati per un incendio della facciata principale dell’edificio della stazione ferroviaria e per un incidente stradale.

La prima allerta è scattata poco prima delle 6 di oggi, martedì 18 marzo, per un incendio, le fiamme hanno interessato parte della facciata principale dell’edificio della stazione ferroviaria a San Michele all’Adige.

A intervenire i vigili del fuoco di San Michele all’Adige con il supporto i corpi di Mezzolombardo e di Faedo. Il tempestivo arrivo dei pompieri ha permesso di contenere le fiamme e di limitare i danni.

Alle 8, invece, l’allarme è scattato per un incidente stradale, che ha coinvolto due auto all’altezza del ponte di San Michele all’Adige. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi.

A operare anche i carabinieri e la polizia locale. Fortunatamente le persone coinvolte nell’incidente non hanno riportato conseguenze, notevoli però i disagi alla viabilità.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2025/brucia-la-facciata-della-stazione-e-scontro-tra-due-auto-sul-ponte-doppio-intervento-in-poche-ore-per-i-vigili-del-fuoco