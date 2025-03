BUSANO – Furioso incendio devasta un cascinale: vigili del fuoco al lavoro per ore, salve 200 mucche 

Spread the love

BUSANO – Un furioso incendio è divampato questa mattina, martedì 18 marzo 2025, in una cascina alle porte di Busano. L’allarme è scattato poco prima delle 5 in località Cascina Grangia Nuova.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco di Ivrea, Rivarolo Canavese, Volpiano, Bosconero e Torino che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo ed evitare il propagarsi delle fiamme. Queste ultime hanno causato ingenti danni allo stabile dove si trovava una grossa quantità di fieno e diversi mezzi agricoli.

Per fortuna, non si sono registrati feriti o intossicati. Accertamenti in corso per determinare le cause che hanno scatenato l’incendio. Portate in salvo 200 mucche nelle fasi iniziali dell’intervento di soccorso al quale hanno partecipato anche diversi agricoltori della zona. Le operazioni di spegnimento andranno in corso ancora per diverse ore.

