Crolla un balcone a Somma Lombardo, intervengono i vigili del fuoco

Alle ore 10:00 di oggi, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire nel Comune di Somma Lombardo, dove si è verificato il crollo di un balcone in via Maddalena.

Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento, ma i soccorsi hanno prontamente messo in sicurezza l’area

