Sciopero dei trasporti il 21 marzo, a rischio bus, metro e tram per 24 ore

Venerdì 21 marzo a rischio, bus, metro, tram e ferrovia ex concesse per uno sciopero di 24 ore che riguarda la rete dei trasporti di Roma: aderiscono Atac e Cotral, mentre i treni regionali viaggeranno regolarmente. Il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce garantite per legge. L’agitazione è stata proclamata da Cobas lavoro privato, Adl Cobas, Sgb e Cub trasporti.



A Roma lo sciopero coinvolge anche le reti degli esercenti Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis.

L’azienda municipalizzata ha spiegato che “lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento”.

