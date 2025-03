Il Reparto Volo di Bologna intitolato a Roberto Santarsiere

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il reparto volo VVF di Bologna è stato intitolato a Giuseppe Santarsiere, deceduto nel 2022, che ha dedicato 35 anni di carriera al Corpo nazionale. Alla cerimonia, che si è svolta questa mattina nell’hangar del reparto, hanno partecipato il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, il Capo del Corpo nazionale Eros Mannino, il direttore centrale per l’Emergenza Marco Ghimenti, il direttore regionale per l’Emilia Romagna Francesco Notaro e il comandante di Bologna Mauro Caciolai. Hanno assicurato la loro presenza il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascal e il prefetto di Bologna Enrico Ricci

Giuseppe Santarsiere ha contribuito in modo determinante alla nascita e allo sviluppo del Nucleo Elicotteri di Bologna, che ha diretto con passione dal 1992 al 2008. Funzionario e pilota di grande esperienza, il suo impegno e la sua competenza hanno lasciato un segno profondo nei colleghi e nel personale del reparto – tra loro era noto semplicemente come “il comandante”. Ha partecipato a numerose operazioni di soccorso, fu il primo funzionario del comando felsineo a raggiungere la stazione di Bologna dopo l’attentato del 2 agosto 1980 per organizzare i soccorsi.



Al termine della cerimonia le autorità e i familiari si sono trasferiti all’ingresso del Reparto Volo dove è stata svelata, e poi benedetta, una targa commemorativa.