Incendio in un capannone di 1300 metri quadrati di un’azienda agricola: il fuoco ha inghiottito 130 rotoballe di foraggio, mangimi e macchinari

ROSA’ (VICENZA) – Incendio in un’azienda agricola in via Filzi a Rosà intorno alle 3 di questa notte, tra il 18 e il 19 marzo.

Ad andare a fuoco è stato un capannone contenente del foraggio all’interno di un’azienda agricola. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le fiamme sono divampate all’interno di un capannone di circa 1300 mq contenete 130 rotoballe di foraggio, mangimi e macchinari.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Bassano del Grappa, Vicenza e Cittadella con tre autopompe, due autobotti, un mezzo di supporto e 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. L’incendio è stato circoscritto e sono ora in corso le operazioni di bonifica, che si protrarranno presumibilmente fino al pomeriggio.

Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

