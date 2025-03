Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – Dipartimento – sezione Ripartimentale Montelibretti

L’ATTIVITÀ svolta dall’associazione Dipartimentale sezione Ripartimentale distaccata presso Montelibretti collabora con la scuola operativa dei vigili del fuoco di Montelibretti (SFO) per la visite programmate delle scuole del territorio.

Il programma svolto è accoglienza dei bambini all’entrata della scuola che di seguito verranno trasferiti presso l’aula magna è qui verrà illustrato dell’ispettore responsabile Binnella Giorgio le attività svolte dai vigili corsisti nei vari punti di addestramento.

Il giro dell’impianti sara svolto con i bambini in lontananza e sotto sorveglianza sia dal personale operativo che da noi dell’associazione e dai maestri della scuola, al termine, i bambini fanno ricreazione.

Di seguito si farà pompieropoli che consiste il passaggio tra i birilli, la trave, l’asse di equilibrio, la scala posta in salita con passerella scala in discesa, attraversasamento sottostante di un tunnel,la simulazione di spegnimento di una casetta mediante naspo con acqua, termina la prova piccola scala a ganci che simula il castello di manovra. il passaggio descritto sarà sotto l’attenzione del personale operativo della scuola e da noi dell’associazione al termine verranno premiati con il diploma del piccolo pompiere e verrà dato a loro in ricordo della visita il berretto da pompiere.