Incendio a Milano: fiamme in via Salemi, denso fumo nero sulla città. Cause da chiarire

Dopo il rogo all’Ortomercato, un nuovo incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi 20 marzo nell’area degli orti di via Salemi, a Milano, nel quartiere Comasina. Le fiamme hanno avvolto alcune baracche, sollevando una colonna di fumo nero ben visibile a chilometri di distanza.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che dalla centrale operativa di via Messina hanno inviato sul posto tre mezzi per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area colpita dal rogo.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio né si hanno informazioni su eventuali feriti o persone intossicate. Gli accertamenti sono in corso per stabilire l’origine del rogo e valutare i danni subiti.

