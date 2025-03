Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

RECANATI (MC) – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 10:00 in via Porto Recanati per un incendio in un appartamento al piano terra di una palazzina di tre piani.

Le squadre di Osimo e Macerata, giunte sul posto con quattro automezzi, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’intero stabile.

L’appartamento coinvolto ha riportato danni da fumo ed è stato dichiarato non fruibile.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.

Dai Comandi di Ancona e Macerata.