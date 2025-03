Paura in un appartamento a Pradamano per una cucina in fiamme

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, un incendio è scoppiato nella cucina di un appartamento di un condominio di tre piano a Pradamano.

I vigili del fuoco, intervenuti con una squadra, l’autobotte e l’autoscala hanno immediatamente raggiunto l’appartamento e, mentre parte dei soccorritori iniziava le operazioni di spegnimento, l’altra parte ha soccorso l’anziana residente nel miniappartamento e, tramite l’autoscala, l’ha trasportata al piano stradale dove è stata presa in carico dal personale sanitario per aver respirato i fumi della combustione.

Terminate le operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco hanno iniziato la messa in sicurezza dell’alloggio, terminata con un controllo strumentale dell’intero stabile per verificare che all’interno non vi fosse qualche sacca residua dei fumi della combustione.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.