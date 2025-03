Vasto incendio in una fabbrica a Scafati: paura tra i residenti, aria irrespirabile

Spread the love

Un grosso incendio è scoppiato, nella tarda mattinata di oggi, all’interno del deposito di materiali edili di una fabbrica situata in via Santa Maria La Carità a Scafati. Una intensa coltre di fumo nero si è prigionato dall’edificio ed è visibile a chilometri di distanza, persino dai comuni limitrofi come segnalato sui social da molti cittadini.

Sul posto sono giunte numerose autobotti dei vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà causate anche dal vento, stanno tentando di domare il rogo. I residenti della zona hanno chiuso porte e finestre perché l’aria è irrespirabile. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.