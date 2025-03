VIDEO – Circa 60 tonnellate di petrolio sono fuoriuscite da una centrale elettrica nel comune di Bærum, possibile sabotaggio

Spread the love

Circa 60 tonnellate di petrolio sono fuoriuscite da una centrale elettrica nel comune di Bærum, vicino a Oslo, dopo che qualcuno è entrato negli stabilimenti in disuso. Sull’incidente indaga la polizia.

Parte della recinzione che circonda la struttura è stata tagliata e il coperchio alla base del trasformatore è stato svitato e lasciato aperto. L’operatore della rete elettrica nazionale Statnett ritiene che l’incidente sia un atto di sabotaggio doloso.

“Sembra che qualcuno si sia introdotto nell’edificio, abbia rimosso il coperchio del trasformatore e lo abbia lasciato aperto, causando la fuoriuscita di una notevole quantità di petrolio”, ha dichiarato Thomas Fennefoss, Project Manager di Statnett.

Tuttavia, le autorità hanno dichiarato in un comunicato di non avere al momento prove concrete che lo confermino.

Il petrolio ha raggiunto il fiume Sandvikselva nelle vicinanze della stazione, contaminando anche il sottosuolo.

Richard Kongsteien, responsabile della comunicazione del comune di Bærum, ha dichiarato che sono in corso sforzi per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Per contenere e ripulire la fuoriuscita del greggio sono state installate barriere e superfici assorbenti.