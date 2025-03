Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nelle prime ore della mattina di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti con due mezzi per domare un incendio divampato in un bar situato nel centro di Foligno. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei Carabinieri per effettuare i rilevi del caso.

Non ci sono persone coinvolte e non si registrano feriti. Si indaga sulle cause dell’incendio.