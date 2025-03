Nucleo TAS, Cinofilo e SAPR: esercitazione nelle sponde del lago Coghinas

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 19 marzo scorso le sponde del lago Coghinas, nel comune di Tula, sono state palcoscenico di una partecipata esercitazione dei Vigili del Fuoco. A prendervi parte, sotto un cielo benevolo e un sole primaverile, i componenti del settore TAS (Topografia Applicata al Soccorso) del comando, il Nucleo Regionale Cinofilo e il Nucleo Regionale SAPR (Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto ovvero i piloti di droni).

I vari scenari esercitativi si sono concentrati sulle procedure di ricerca a persona con l’obiettivo di migliorare l’azione coordinata dei diversi settori dei Vigili del Fuoco. Il dispiegamento di mezzi e personale è stato importante, a testimonianza del grande valore che rivestono l’esercizio e la pratica di procedure codificate per gli appartententi al Corpo nazionale, la cui corretta applicazione, come sottolineano i partecipanti, migliora decisamente l’azione di soccorso e contribuisce, in scenari emergenziali reali, a raggiungere i risultati che tutti auspicano.