Tragedia a Montecatini, due morti nell’incendio in un condominio. Indagini in corso

Due persone, un uomo e una donna, sono morte questa notte in un incendio scoppiato in un condominio situato nei pressi della stazione centrale di Montecatini Terme (Pistoia). Le modalità e le cause che hanno scatenato le fiamme sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia intervenuti sul luogo del rogo.

Oltre alle due vittime, che occupavano uno degli appartamenti del condominio coinvolto dall’incendio, sono state evacuate per motivi di sicurezza anche altre tre persone che si trovavano nell’abitazione sovrastante e che hanno trascorso il resto della notte in una struttura messa a disposizione del Comune di Montecatini Terme.

Tragedia a Montecatini, due morti in un incendio in un condominio. Indagini in corso – Affaritaliani.it