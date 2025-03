VIDEO – L’incendio all’aeroporto di Heathrow

Spread the love

Come è potuto accadere che un singolo incendio abbia fatto crollare Heathrow?

La causa dell’incendio è sconosciuta. I funzionari del governo britannico hanno affermato che la polizia antiterrorismo stava conducendo le indagini, sebbene il segretario all’energia Ed Miliband abbia affermato venerdì mattina che non c’era “nessun suggerimento” di un atto criminale.

Willie Walsh, presidente dell’Associazione internazionale del trasporto aereo, ha criticato quello che ha definito un “chiaro fallimento di pianificazione” che ha lasciato infrastrutture critiche dipendenti da un’unica fonte di energia.

I vigili del fuoco di Londra hanno dichiarato che l’incendio era stato domato alle 6:28 del mattino, ma che circa il 10 percento dei 25.000 litri di olio refrigerante nella sottostazione era ancora acceso a mezzogiorno.

Sembra incredibile che un singolo incendio in una fonte di energia elettrica abbia causato la chiusura di uno degli aeroporti più trafficati del mondo.

L’interruzione dei viaggi di migliaia di passeggeri e milioni di tonnellate di merci avvenuta venerdì ha sollevato una serie di interrogativi sulla resilienza delle principali infrastrutture del Regno Unito.

I piani di ripristino in caso di disastro tengono svegli di notte i piani alti di molte organizzazioni. Banche, centri elaborazione dati, borse valori, ospedali: tutti hanno piani di emergenza.

“Come è possibile che un’infrastruttura critica, di importanza nazionale e globale, dipenda totalmente da un’unica fonte di energia senza alternative?”, ha affermato Willie Walsh, direttore generale dell’International Air Transport Association, che rappresenta le compagnie aeree.

In realtà Heathrow ha più di una fonte di elettricità, come ha detto alla BBC una fonte interna alla National Grid, ma l’incendio scoppiato ha danneggiato “una parte particolarmente importante”.

Ciò significa che i sistemi di backup predisposti per uno scenario del genere si sono rivelati inefficaci quando l’incendio ha distrutto la sottostazione, utilizzata dalla National Grid per trasformare l’elettricità ad alta tensione in una tensione più bassa e più sicura per l’uso.

Questo è un processo che genera molto calore che viene dissipato tramite oli refrigeranti infiammabili. Questo è ciò che è venuto alla luce in questo caso. La causa esatta non è ancora nota, ma la polizia antiterrorismo sta indagando per verificare se ci sia stato un qualche atto illecito.

Una fonte di Heathrow ha affermato che i generatori diesel di riserva e i gruppi di continuità installati hanno funzionato come previsto.

Il problema risiede nella National Grid, ha affermato la fonte, sottolineando che migliaia di case sono rimaste senza elettricità, non solo l’aeroporto.

Secondo la società di analisi energetica Montel Group, ci sono due sottostazioni della National Grid vicino a Heathrow: una a North Hyde, a nord dell’aeroporto, e una a Laleham, a sud dell’aeroporto.

Sembra che solo la sottostazione di North Hyde sia collegata a Heathrow tramite la rete di distribuzione locale, ha affermato Phil Hewitt, direttore dell’azienda.

“Questa potenziale mancanza di resilienza in un sito infrastrutturale nazionale e internazionale critico è preoccupante”, ha affermato. “Un aeroporto grande e importante come Heathrow non dovrebbe essere vulnerabile a un singolo punto di guasto”.

Tuttavia, Robin Potter, ricercatore presso la Chatham House, ha affermato che Heathrow è uno dei soli due aeroporti del Regno Unito (l’altro è Gatwick) ad avere un qualche livello di regolamentazione in merito ai suoi standard di resilienza.