Incendio a Caluso: villette in fiamme, evacuate quattro famiglie

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, mobilitando un imponente dispiegamento di forze. Otto squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Ivrea, Rivarolo Canavese, Torino e altri distaccamenti della provincia, sono accorse sul posto per domare le fiamme. Il loro intervento è stato cruciale per evitare che l’incendio si propagasse ad altre abitazioni vicine. Tra fumo denso e tetti collassati, i pompieri hanno lavorato per ore, riuscendo infine a circoscrivere il rogo e avviare le operazioni di bonifica.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, che hanno supportato le operazioni di evacuazione e messo in sicurezza l’area. Le autorità stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incendio e individuarne l’origine. Non si esclude nessuna ipotesi, dal corto circuito a un possibile malfunzionamento di un impianto termico.

