VIDEO – Intervento dei Vigili del Fuoco a Cataeggio (Valmasino, SO) per movimento franoso e evacuazione abitanti.

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Oggi, 22 marzo 2025, i vigili del fuoco del comando di Sondrio sono intervenuti nel comune di Cataeggio, frazione del comune di Valmasino, in provincia di Sondrio, a seguito di un movimento franoso che minaccia diverse abitazioni.

Le operazioni di evacuazione sono attualmente in corso, circa 150 le persone interessate dall’ordinanza di abbandono delle proprie abitazioni. La situazione si è resa particolarmente critica a seguito dei rilievi effettuati sulle zone interessate da una frana che era già monitorata tramite strumentazioni tecniche.

Per garantire la sicurezza dei cittadini, è stata istituita una “zona rossa” nell’area colpita e allestito un PCA (Posto di Comando Avanzato), che coordina tutte le operazioni in corso.

Sul posto sono presenti squadre di vigili del fuoco, unità di soccorso e autorità locali.

Aggiornamento movimento franoso a Cataeggio (So). Le operazioni di evacuazione si sono concluse. Resta attivo il posto di comando avanzato e una squadra di vigili del fuoco. Gli operatori stanno fornendo supporto agli abitanti, che necessitano di recuperare gli effetti personali dalle proprie abitazioni evacuate.