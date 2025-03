Quattro morti sulle strade nel Salernitano e nella Bergamasca: due gravi incidenti, tre i feriti

Spread the love

Un ragazzo e una ragazza di 19 anni sono morti in uno scontro frontale tra un’auto e un camion avvenuto alle 5 del mattino lungo la nuova bretella della strada provinciale 498 all’altezza di Cavernago (Bergamo). Nell’incidente, altri due coetanei sono rimasti feriti in modo grave. Sono intervenuti il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. In un altro grave incidente in provincia di Salerno sono morti altri due giovani di 24 e 25 anni.

Bergamo, i 4 ragazzi tornavano dalla discoteca

Stavano tornando a casa in auto insieme dopo una notte in discoteca i quattro 19enni di Cavernago, due ragazzi e due ragazze, che si sono scontrati frontalmente con un camion in provincia di Bergamo. Un ragazzo e una ragazza, Riccaro Gualandris e Nora Jawad, sono morti, mentre i due feriti (la ragazza è la sorella gemella di Nora) sono in condizioni particolarmente gravi. Sembra che all’origine dell’incidente ci sia un’invasione di corsia lungo la nuova bretella della strada 498, all’altezza di Cavernago. A far luce sulle responsabilità saranno i rilievi e le indagini degli agenti della Polstrada di Bergamo. Alla guida dell’auto coinvolta, una Opel Corsa, ci sarebbe stata la 19enne ora in pericolo di vita. Illeso il camionista, mentre i due feriti sono ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Salerno, impatto violentissimo: due morti e un ferito

Nel sinistro di Roccadaspide (Salerno) il tragico bilancio è di due morti e un ferito. Due automobili si sono scontrate, per cause ancora da accertare, sulla statale 166 degli Alburni, in località Fonte. In seguito all’impatto violentissimo un giovane di 25 anni, Luca Minella, è morto sul colpo, mentre Samuel Auricchio, 24 anni, che si trovava sull’altra vettura, è stato estratto dalle lamiere in gravissime condizioni e ricoverato all’ospedale di Battipaglia, dove nella notte è deceduto.

