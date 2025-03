Vigili del fuoco in lutto per la scomparsa di Ernesto Mascherpa

Spread the love

La città di Mede e la famiglia dei vigili del fuoco sono in lutto per la scomparsa di Ernesto Mascherpa, deceduto a 84 anni. I suoi funerali sono stati celebrati questa mattina, sabato, nella chiesa di San Marziano. Mascherpa era conosciutissimo in Lomellina. Titolare di una ditta di impianti elettrici industriali, fin da giovane aveva iniziato la sua avventura nei vigili del fuoco, arrivando a ricoprire l’incarico di capo reparto volontario della caserma di Mede.

«Addio al signor Ernesto “Tino” Mascherpa, stimato professionista e colonna fondatrice del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Mede per cui si è speso per tutta la vita. Un esempio per tutti di positiva appartenenza alla nostra comunità. Condoglianze alla famiglia ed al Corpo Volontario VF di Mede» è stato il messaggio del sindaco Giorgio Guardamagna. Nel 2018, proprio il Comune di Mede, gli aveva conferito l’onorificenza della “Gran Croce”.