Autobus di turisti e auto bloccati tutta la notte al gelo: a Passo Fedaia caduti 140 cm di neve. Vigili del fuoco al lavoro fino alle 7 del mattino per liberarli

Una notte difficile da dimenticare per i turisti a bordo di due autobus e un’auto rimasti bloccati per ore al gelo dalla neve caduta copiosa durante la serata: lo spessore della neve, infatti, ha raggiunto il metro e 40 centimetri. È quanto accaduto a partire dalle 3 di domenica 23 marzo ai mezzi rimasti bloccati lungo la strada del Passo Fedaia, nel comune di Rocca Pietore (Belluno). E sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per soccorrere gli autisti sorpresi dall’abbondante nevicata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Caprile che hanno lavorato ore per liberare i due autobus e l’auto, tutti con le catene montate, consentendo così a tutti i mezzi di riprendere la marcia.

Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse intorno alle 7 del mattino.

