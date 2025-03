Cassino – I vigili del fuoco salvano l’asina Filomena caduta in un canale

Spread the love

I vigili del fuoco del distaccamento di Cassino hanno recuperato in mattinata l’asina Filomena che era caduta all’interno di un canale della bonifica in via Varlese nella città martire.

L’animale si trovava nel canale dalla giornata di sabato e non riusciva a risalire. Grazie all’intervento della squadra 3A l’animale, di circa trent’anni, nonostante grosse escoriazioni ed una ferita sul dorso è stato riportato in superficie ed affidato alle cure di uno specialista.

https://www.teleuniverso.it/cassino-i-vigili-del-fuoco-salvano-lasina-filomena-caduta-in-un-canale/