Incendio alle isole Tremiti, brucia rimessa di gommoni a San Domino

Paura alle Isole Tremiti dove un incendio è scoppiato nel pomeriggio di domenica, 23 marzo, sull’isola di San Domino in una zona che si trova nei pressi di una rimessa per automobili e gommoni in località Punta Secca. La zona dove sono divampate le fiamme si trova anche a poca distanza da un vecchio stabilimento balneare e, soprattutto, vicino ad un distributore di carburante per imbarcazioni.

I primi ad intervenire sono stati volontari della protezione civile. Esplose anche alcune bombole di gas: non ci feriti.

Sull’isola sono giunte alcune squadre dei vigili del fuoco di Foggia imbarcate su di un mezzo della Capitaneria di porto. Le fiamme hanno provocato una nube di colore nero che ha destato allarme tra gli isolani. I vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile hanno operato anche per arginare le fiamme impedendo che potessero propagarsi arrivando sino ad una zona boschiva che si trova a poca distanza dal luogo dell’incendio.

