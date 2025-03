St. Vincent, il cagnolino si infila nel tubo e rimane incastrato: liberato sano e salvo dai Vigili del fuoco

Spread the love

Nella tarda serata di ieri, 22 marzo, una squadra di Vigili del fuoco è intervenuta a St. Vincent per una “missione” un po’ speciale: soccorrere un cagnolino rimasto incastrato in un tubo, dopo che l’animale vi si era avventurato per diversi metri e rimanendo incastrato.

Anche se inizialmente è stato impossibile raggiungerlo, a causa delle dimensioni del tubo e della distanza percorsa dal cane, poi è arrivato in lieto fine. L’intervento ha occupato diverse ore nelle quali i Vigili del fuoco si sono impegnati per trovare una soluzione al problema e solo dopo diversi tentativi i soccorsi sono riusciti ad estrarre l’animale per riconsegnarlo alle cure amorevoli dei padroni.

“A volte, la più grande soddisfazione e gratificazione dopo un intervento è semplicemente essere ripagati da un musetto umido che ci scodinzola”. A dirlo sono i Vigili del fuoco valdostani, a conclusione di un intervento davvero un po’ particolare.

