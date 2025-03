VIDEO – Abitazione in fiamme, uomo salvato dai Vigili del Fuoco

Spread the love

Paura a Messina per un incendio che, ieri sera, ha colpito il rione Taormina, distruggendo due casette e creando momenti di grande paura per le famiglie residenti. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco è stata evitata la tragedia.

Il rogo, alimentato da forti raffiche di vento, ha visto l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a contenere la situazione e a evitare che le fiamme si propagassero ad altre abitazioni. Le fiamme sono divampate tra le casette di via Taormina, e in breve tempo hanno ridotto in cenere due piccoli stabili. Fortunatamente, una delle abitazioni era vuota al momento dell’incendio, poiché una mamma, sua figlia e il loro cane si trovavano all’esterno.

L’altra casa, però, era occupata da un residente che è rimasto intrappolato all’interno. Grazie all’abilità e alla prontezza dei Vigili del Fuoco, l’uomo è stato salvato: utilizzando un moto troncatore, hanno tagliato le grate di protezione e sono riusciti a portarlo in salvo. L’intervento tempestivo della squadra A1 dei Vigili del Fuoco ha impedito che il rogo si estendesse ulteriormente, proteggendo così altre abitazioni nelle vicinanze. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma il vento forte che soffiava su Messina ha sicuramente contribuito a rendere la situazione più critica.