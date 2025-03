VIDEO – Aereo si schianta ed esplode davanti agli spettatori dell’air show

Spread the love

Momento scioccante in cui l’aereo precipita in una palla di fuoco all’aeroporto di Saldanha, sulla costa occidentale del Sudafrica, sollevando un’enorme nube di fumo nel cielo e uccidendo il pilota.



Il video mostra gli spettatori che guardano mentre l’aereo si avvicina. Poi ha iniziato a virare e a scivolare lentamente nell’aria prima di precipitare verso il suolo. Pochi secondi dopo, si è potuta vedere un’enorme esplosione sopra le cime delle strutture dove è caduto.



Un fumo nero si è levato nell’aria in una scioccante colonna. Gli organizzatori del West Coast Air Show hanno dichiarato che si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto l’aereo Impala Mark 1.



L’incidente è avvenuto al West Coast Air Show di Saldanha, una città a circa 70 miglia a nord di Città del Capo, sabato. Secondo Elowayne Gouws, direttore del West Coast Medical Rescue, il pilota è morto nell’impatto. L’aereo ha preso fuoco di fronte a più di 2.000 spettatori, ponendo fine all’evento all’improvviso.Tragiche foto sui social media mostrano il jet poche ore prima dello schianto.