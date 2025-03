Incendio avvolge e devasta il tetto di un palazzo

Spread the love

Prima la scintilla, poi le fiamme e la colonna di fumo. Il tetto di una palazzina sul Sempione a San Vittore Olona è stato avvolto e distrutto da un incendio nella serata di domenica 23 marzo.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto con sei mezzi. Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati. Per permettere il lavoro dei vigili del fuoco è stata occupata parte della carreggiata della statale del Sempione, operazione che ha mandato in tilt il traffico sull’arteria stradale.