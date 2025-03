Incidente aereo a La Punt, morte le tre persone a bordo

Spread the love

Sono tre i morti nello schianto del monomotore ad elica precipitato lunedì sera a La Punt, in Alta Engadina. Secondo le informazioni raccolte da GrigioniSera attraverso i media danesi, si tratta sono due avvocati attivi con un ruolo di primissimo piano in un importante studio legale di Copenaghen e uno dei figli della coppia. La notizia della tragedia è rimbalzata sui portali di informazione e sui social, vista la notorietà della famiglia in ambito professionale e associativo. Vari messaggi di cordoglio sono stati pubblicati anche dai vertici delle istituzioni e dal mondo dello sport danese.

L’aereo del modello Extra EA-400 era decollato dall’aeroporto di Samedan alle 17.20, diretto a Roskilde, in Danimarca. Due minuti dopo, si è schiantato a nord del villaggio grigionese, in un’area popolata, bruciando completamente. Il velivolo era atterrato nei Grigioni il 13 marzo 2025 e stava effettuando il volo di ritorno.

Sull’incidente intervenuti i vigili del fuoco di Plaiv, il Servizio di soccorso dell’Alta Engadina, la REGA, l’Ufficio per la natura e l’ambiente e la polizia cantonale dei Grigioni. Le operazioni di recupero si svolgeranno martedì. L’Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC ha ordinato una chiusura dello spazio aereo.

Le cause dell’incidente sono oggetto di indagine da parte del Ministero pubblico della Confederazione in coordinamento il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), il Ministero pubblico grigionese, la Polizia giudiziaria federale e la Polizia cantonale grigionese.

