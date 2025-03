Insegne cadute, paratie abbattute, rami e pali divelti: lo scirocco sferza il Salento

Spread the love

LECCE – La domenica è stata caratterizzata da raffiche di vento dai quadranti meridionali, da forti a burrasca, e mari molto agitati, soprattutto lo Ionio e l’Adriatico meridionale.

A partire dalle 8 del mattino i vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti operativi sul territorio salentini hanno effettuato una ventina di interventi a seguito della caduta di alberi, rami, pali della rete telefonica. Tra le zone più colpite il capoluogo e le sue marine, Copertino, Nardò e la statale 101 all’altezza di Galatone. Non risultano danni a persone, ma almeno per alcuni casi si è trattato davvero di una fortunata casualità.

Uno dei tanti interventi della giornata è stato a Lecce, in viale Rossini, dove è caduta l’insegna della sede del comando della polizia locale. Posta all’apice dell’edificio, che ha tre piani, si è frantumata al suolo, proprio davanti all’ingresso. La coincidenza dell’evento col giorno festivo ha fatto sì che non ci fosse il solito via vai dei giorni feriali.

In piazza Ludovico Ariosto un grosso ramo di un albero di pino è rovinato su uno dei banchi dell’abituale mercatino di Coldiretti, piegandolo in due. Il cedimento è avvenuto intorno alle 13: a quell’ora la maggior parte degli espositori aveva già ripreso la via di casa ed erano rimasti allestiti solo un paio di banchetti. Il personale di Lupiae Servizi ha messo in sicurezza l’area interessata. Nemmeno in questo caso ci sono stati feriti, ma per il futuro va sicuramente valutata l’opportunità di continuare a tenere questo tipo di appuntamenti in presenza di allerta meteo, soprattutto considerando la contestuale chiusura di parchi e cimitero e la raccomandazione, diramata dalla polizia locale, “di seguire le misure di autoprotezione per prevenire o ridurre i danni” su tutte le strade, i viali, le piazze e le aree a verde che insistono sul territorio comunale.

La caduta di un altro ramo di pino ha comportato la chiusura temporanea, all’altezza del sottopasso di viale Japigia, della corsia interna in direzione di viale Rossini, per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Cedimenti simili si sono verificati in via Rapolla, nei pressi dello stadio e segnalazioni sono giunte da altri punti del territorio leccese. Le raffiche di scirocco, tra l’altro, hanno anche abbattuto le paratie che delimitano il cantiere di riqualificazione di via Trinchese, sul lato di piazza Mazzini. Sul posto si è poi recato personale della ditta che sta eseguendo i lavori per cercare di ripristinare la delimitazione.