La forza del teatro: Como si stringe attorno a Devid, il vigile del fuoco rimasto gravemente infortunato sul lavoro

Spread the love

C’è un modo per fare la differenza. Un modo fatto di parole, di sorrisi, di emozioni condivise e di un abbraccio collettivo che parte da un palco e arriva dritto al cuore. Questo modo si chiama teatro, e venerdì 11 aprile alle 21, al Cine Teatro Astra di Como, sarà anche il nome di una speranza concreta: quella che prende forma con lo spettacolo “Bentornata Francesca!”, una commedia brillante scritta e interpretata da Valentina Ferrari e prodotta dal Teatro dell’Allodola. Il ricavato? Sarà interamente devoluto a favore di Devid Ricci, il vigile del fuoco comasco vittima di un grave incidente in servizio, oggi costretto sulla sedia a rotelle.

Il drammatico infortunio

Devid ha 46 anni, una lunga carriera alle spalle come pompiere e una passione per il suo lavoro che l’ha sempre spinto a dare tutto, senza riserve. Il 12 giugno 2023 stava operando a Cernobbio per mettere in sicurezza un albero pericolante quando, durante la manovra, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da oltre quattro metri. Le lesioni spinali lo hanno reso non autosufficiente: ora Devid affronta la quotidianità su una carrozzina elettrica, con l’aiuto della famiglia e dei colleghi, ma la strada è lunga, e piena di ostacoli.

Da questa ferita è nato un moto collettivo di vicinanza. I vigili del fuoco di Como hanno attivato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere Devid e adattare la sua casa alle nuove esigenze. E ora, il teatro si unisce all’abbraccio. La pièce è scritta e interpretata da Valentina Ferrari, attrice comasca, affiancata da Sarah Paoletti, Silvia Pietta, Laura Carroccio e Alessandro Smorlesi, con la regia di Arturo Di Tullio. Una commedia travolgente, che racconta la convivenza complicata ma tenera tra due sorelle e una terza “ospite inattesa” con un neonato al seguito. Un turbinio di pannolini, amori sbagliati e solidarietà femminile che, come la vita, mescola lacrime e risate.

Ma “Bentornata Francesca!” è molto più di uno spettacolo: è un gesto, una testimonianza. “Vogliamo che il teatro diventi anche un luogo in cui la comunità si stringe intorno a chi ha bisogno, un modo per dire a Devid che non è solo”, sottolineano gli organizzatori. È anche un omaggio alla dedizione di chi, come Devid, ha speso la propria vita per il bene degli altri.

“Devid ha sempre lottato per la sicurezza degli altri, ora tocca a noi sostenerlo in questa sua battaglia”, aveva scritto il collega Michele Dotti, promotore della raccolta fondi. L’11 aprile sarà un’occasione per farlo insieme, ridendo e riflettendo, con un biglietto da 10 euro che vale molto di più: vale la solidarietà, il rispetto, il senso di appartenenza a una comunità che non dimentica i suoi eroi.