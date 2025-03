Riapre il ponte dell’Industria, Gualtieri: «Ci passano anche i bus». Salvini: «La città è riconnessa»

Spread the love

Dopo un anno e mezzo di lavori e investimenti per 18 milioni di euro, è stato inaugurato giovedì mattina il nuovo ponte dell’Industria, conosciuto dai romani anche come «Ponte di Ferro», andato distrutto con un incendio nel 2021.

«Un intervento straordinario – ha detto il sindaco Roberto Gualtieri che l’ha inaugurato con il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini – per complessità e per la tempistica in cui è stato realizzato. Ringrazio il governo per la collaborazione». Il sindaco ha aggiunto: «Avevamo tre alternative: restaurare alla meno peggio il ponte restaurato con 3,5 tonnellate di capienza, chiuderlo o, grazie all’opportunità del Giubileo, fare un nuovo ponte con 26 tonnellate di capienza e dove possono passare gli autobus. Si sono utilizzate le tecnologie più avanzate per evitare interventi insostenibile sul Tevere, usate le tecnologie che si mettono in atto sulle petrolifere».

